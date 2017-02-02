Режим тиші в Авдіївці для ремонту ліній електропередач очікується завтра, ведуться переговори - Жебрівський

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що у регіоні розраховують на встановлення режиму тиші для лагодження ЛЕП в Авдіївці завтра, передає «112 Україна».

При цьому він зазначив, що наразі ведуться переговори щодо встановлення режиму тиші. При цьому, за словами Жебрівського, сьогодні, 2 лютого, відновлювальні роботи в місті не проводились.

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"Зараз тиша, поки не бахают. На жаль, відновлювальних робіт сьогодні не було, хоча бригади вийшли на вихідні позиції, готові були і ремонтники і сапери працювати, і ОБСЄ були, але обстріляли бригаду і в принципі ретирувалися ОБСЄ, і я думаю сьогодні вже нічого не буде. Ми зараз ведемо переговори, щоб завтра було. Телефонував президент, я йому доповів щодо ситуації, він знову включає всі засоби, щоб завтра тиша була", - розповів глава ВЦА.

Крім того, Жебрівський повідомив, що у місто прибули представники ООН із допомогою для людей, чиї будинки постраждали від обстрілів.

"Зараз з ООН приїхали до постраждалих, тих, кому вчора обстріляли будинку, щоб роздати теплі речі і деякі будівельні матеріали", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, ремонтна бригада через обстріли досі не вийшла в район пошкодження лінії електропередачі, що забезпечує електропостачання Авдіївки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Бригада електромонтажників через обстріли так і не змогла поки що вийти в район пошкодження ЛЕП», - написав він.

За словами Жебрівського, військовослужбовці підрозділів CIMIC разом із комунальними службами продовжують ремонти будинків у приватному секторі. Працівники служби соцзахисту доставляють продукти харчування людям похилого віку та тим, хто потребує такої допомоги.