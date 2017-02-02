У Кіровоградській області попрощалися із загиблим поблизу Авдіївки військовим (відео)

Вшанувати свого земляка-героя прийшло кілька тисяч людей, йдеться в сюжеті ТСН.

Вони вишикувалися вздовж шляху жалобної процесії по коридору слави. Прощалися з Ярославом Павлюком біля пам'ятника "Патріотам України". Цей пам'ятник люди спорудили свій рахунок.

Читайте такожЖурналіст показав фото 11 загиблих у боях під Авдіївкою українських військових

До війни Ярослав викладав у місцевому ветеринарному технікумі, навчався в аспірантурі. Пішов в армію в 2014 році й після демобілізації вирішив підписати контракт з армією. У чоловіка залишилася семирічна донька. Поховали бійця в селі Петрівка, де він народився.

"Коли після закінчення університету він до нас прийшов на роботу, він був такий людяний, він мав підхід до студентів, з ними завжди знаходив спільну мову, з викладачами працював, тягнувся до знань", - розповів колега загиблого Василь Кондратюк.