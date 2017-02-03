Окупанти розігнали жителів Донецька, які намагалися перешкодити їм обстрілювати Авдіївку - Тука

Про це у Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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«За наявною інформацією, цивільні жителі Донецька спробували припинити «роботу» артилеріі, яка гатила по Авдіївці. Були названі «зрадниками» і розігнані пострілами в повітря», - написав Тука.

Як відомо, російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі перебитої лінії електропередач біля Авдіївки.

За даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати. Російська сторона в СЦКК надавала гарантії припинення обстрілів Авдіївки 31 січня, 1 та 2 лютого, проте кожного разу вони були зірвані.

Під обстріл потрапляли і мирні жителі, і бригади ремонтників, які виїжджали на відновлення лінії електропередач, що живить місто.