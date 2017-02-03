У Києві прощаються із загиблим у бою під Авдіївкою бійцем 72-ої механізованої бригади Леонідом Дергачем (завершено)

Він пройшов службу в АТО у складі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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