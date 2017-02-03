У Києві прощаються із загиблим у бою під Авдіївкою бійцем 72-ої механізованої бригади Леонідом Дергачем (завершено)

11:54, 03 лютого 2017
Війна
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Він пройшов службу в АТО у складі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Леонід Дергач / Скріншот

Відповідна трансляцію розміщена на сторінці hromadske.ua.

Загиблий - мешканець села Зарожани Хотинського району, Дергач Леонід Валентинович.

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Леонід Дергач загинув 1 лютого 2017року при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області. Він був викладачем ЧНУ юридичного факультету.

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Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою
Теги: #прощання#Авдіїївка