У Києві прощаються із загиблим у бою під Авдіївкою бійцем 72-ої механізованої бригади Леонідом Дергачем (завершено)
11:54, 03 лютого 2017Війна
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Він пройшов службу в АТО у складі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Леонід Дергач / Скріншот
Відповідна трансляцію розміщена на сторінці hromadske.ua.
Загиблий - мешканець села Зарожани Хотинського району, Дергач Леонід Валентинович.
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Леонід Дергач загинув 1 лютого 2017року при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області. Він був викладачем ЧНУ юридичного факультету.
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