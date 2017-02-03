Із Авдіївки з початку загострення ситуації евакуйовано 244 людини, з них 114 дітей.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що сьогодні, 3 лютого, станом на 16.00 з міста евакуйовано 44 людини (з них 19 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ.

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За даними Держслужби, у місті функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 9242 людини, з них 4228 людей похилого віку та 1236 дітей.

Крім того, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Також прибуло 4 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування загальною кількістю 32 тонни.