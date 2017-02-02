Допомога для Авдіївки: у місто прибуло 40 тонн гумдопомоги із Дніпропетровщини (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, в місто, яке в результаті обстрілів бойовиків майже тиждень має проблеми з електропостачанням, теплом і водою буде доставлено: питну воду, крупу, олію, хліб, тушонку, консерви, макаронні вироби, цукор, чай, ковбасу. Усього – 40 тонн.

На прохання ОДА одне з місцевих автопідприємств надало дві фури для перевезення гуманітарного вантажу. На кожній з машин розміщено гасло: «Дніпропетровщина – Авдіївці. Допоможемо!».

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко підкреслив: "За потреби допомагатимемо мешканцям Авдіївки й надалі".

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Згідно з повідомленням, напередодні з Дніпропетровщини на Авдіївку було відправлено 5 тис. літрів питної води, 20 тонн продуктів, техніку, чотири автономні електростанції, п’ять пересувних пунктів обігріву. Також відбув загін рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасіз 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.

Ремонтна бригадачерез обстріли бойовиків не може вийти в район пошкодження лінії електропередачі, що забезпечує електропостачання міста. Проводиться добровільна евакуація жителів.