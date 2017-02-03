СБУ надала черговий доказ здійснення обстрілів з житлових кварталів Донецька (відео)
Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови колишнього голови т.зв. «народної ради «ДНР» Пургіна та депутата фейкової «народної ради ДНР» Дворядкіної, які підтверджують, що терористи ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій з житлових кварталів Донецька.
Відповідне відео оприлюднено на каналі You-tube СБУ.
В ході розмови представники окупаційної структури «ДНР» обговорюють конкретні випадки ведення обстрілів з житлових кварталів Донецька.
«Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації «ДНР», – йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
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Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Відзначимо, що жителі Донецька неодноразово фіксували на камеру обстріли з житлових кварталів.
Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.