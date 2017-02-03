СБУ надала черговий доказ здійснення обстрілів з житлових кварталів Донецька (відео)

Відповідне відео оприлюднено на каналі You-tube СБУ.

В ході розмови представники окупаційної структури «ДНР» обговорюють конкретні випадки ведення обстрілів з житлових кварталів Донецька.

«Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації «ДНР», – йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Відзначимо, що жителі Донецька неодноразово фіксували на камеру обстріли з житлових кварталів.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.