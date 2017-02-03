Штурми бойовиків, нові позиції ЗСУ та вогонь з "Градів": Генштаб відтворив хронологію боїв під Авдіївкою

29 січня 2017 року

04.30 — російсько-терористичні війська розпочали обстріл позицій 72 ОМБР в районі н.п. Авдіївка по всьому фронту з мінометів калібру 120 та 82 мм, СПГ, РПГ, ВКК та стрілецької зброї.

04.40 — використовуючи відволікаючий вогонь артилерії, противник чисельністю до 30 чоловік розпочав штурмові дії позицій спостережного посту сил АТО на Авдіївському напрямку, використовуючи при цьому вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи наших військ силами спостережного посту у взаємодії з опорними пунктами бригади, підпустивши противника на відстань менше 400 м, активними діями завдали вогневого ураження вогнем з великокаліберних кулеметів, БМП, гранатометів, чим змусили противника відступити", - йдеться у повідомленні Генштабу.

06.30 — не досягнувши успіху на визначеній ділянці, противник чисельністю до 15 осіб розпочав штурмові дії, висунувшись з району Спартак. ЗСУ відкрили вогонь по противнику. З метою нарощення штурмового підрозділу противник використав резерви до 10 осіб.

"Перехресним вогнем наших військ завдано противнику вогневе ураження, внаслідок якого противник розпочав здійснювати відхід на вихідну позицію під прикриттям вогню артилерії, гранатометів та кулеметів", - зазначили у ГШ.

07.00 — оцінивши обстановку, що склалася, підрозділи ЗСУ здійснили переслідування противника та вийшли на позиції противника й захопили спостережний пост, взявши при цьому 3-х полонених (двоє полонених були важко поранені, їм була надана невідкладна медична допомога, однак згодом померли від поранень, не сумісних з життям - УНІАН.).

07.30 — з метою відновлення втраченого положення, противник після використання ствольної артилерії калібру 152-мм та 122-мм, мінометів (120мм, 82 мм), гранатометів та стрілецької зброї, розпочав штурмові дії позиції, яку зайняв підрозділ українських військ. Завдяки злагодженим діям особового складу атаку противника було відбито, окупанти зазнали чисельних втрат, одного взято у полон.

09.30–10.30 — противник знову розпочав штурмові дії втраченого спостережного посту з двох напрямків та з району автомобільної розв’язки. По противнику у відповідь завдано вогневого ураження вогнем з бойових броньованих машин, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Противник під вогневим впливом підрозділів ЗСУ був змушений відступити на вихідні позиції, після чого продовжив обстріли позицій наших військ.

12.30–13.00 — російсько-терористичні війська знову відновили штурмові дії за підтримки самохідних артилерійських установок та 120-мм мінометів. У відповідь по противнику завдано вогневого ураження з бойових броньованих машин, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, що знову примусило його відступити.

13.45–14.50 — з метою відволікання зосередження своїх основних зусиль, противник розпочав штурмові дії групою до взводу (до 30 осіб), використовуючи вогонь гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з напрямку Спартак. Підрозділи ЗСУ відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат серед особового складу наших військ – не обліковано. Рішучими діями особового складу підрозділу ЗСУ штурмові дії противника не досягли успіху, противник повернувся на попередні позиції.

15.00–15.40 — штурмові дії противником втраченої позиції знову відновились з двох напрямків за підтримки 120-мм мінометів та САУ. Своєю чергою, підрозділам наших військ вогнем з бойових броньованих машин, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вдалось зупинити противника й змусити відступити.

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16.26–17.00 — противник після інтенсивних обстрілів вкотре розпочав штурмові дії позиції за підтримки 120-мм мінометів, самохідних артилерійських установок та танка. Підрозділи українських військ, використовуючи вогонь із незабороненої Мінськими домовленостями зброї, зупинили російських окупантів та змусили їх відступити на вихідні позиції.

Усього за добу на Авдіївському напрямку противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями зброю 3 рази (152-мм артилерію, 120-мм та 82-мм міномети).

30 січня 2017 року

Протягом 30 січня в районі н.п. Авдіївка російсько-терористичні війська продовжували обстріли опорних пунктів 72 омбр, у тому числі із застосуванням важкого озброєння.

09.00–10.00 — після артилерійської підготовки противник чисельністю до 30 осіб розпочав штурмові дії опорного пункту ЗСУ. В результаті активних дій підрозділів українських військ та вогневої відповіді його змусили відступити з великими втратами.

Усього протягом дня на Авдіївському напрямку зафіксовано 9 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Противник зброю заборонену Мінськими домовленостями застосовував 19 разів (152-мм та 122-мм артилерію, танки, 82-мм та 120-мм міномети).

31 січня 2017 року

Протягом 31 січня, незважаючи на запровадження "режиму тиші", противник продовжив обстріли опорних пунктів 72 омбр, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21М – 2 рази (326 пострілів) та важкого озброєння.

07.40–13.20 — противник чисельністю до 30 осіб, використовуючи артилерійську підготовку, провів штурмові дії втраченої 29 січня позиції та, зазнавши втрат, відступив.

15.35–18.00 — група противника у кількості до 20 осіб повторно провела штурмові дії цієї ж позиції. Зазнавши значних втрат, відступила.

Усього на Авдіївському напрямку зафіксовано 8 прицільних обстрілів. Противник зброю заборонену Мінськими домовленостями застосовував 17 разів (БМ-21 «Град», танки, 152-мм артилерію, 120-мм міномети).

Підрозділи ЗС України безповоротних втрат не зазнали.

Артилерійськими обстрілами міста Авдіївка з боку російсько-терористичних військ пошкоджено високовольтну лінію електропередач, що призвело до припинення електро-, водо- та теплопостачання. Залишились без водопостачання м. Ясинувата та північна частина м. Донецьк. Знеструмлено шахту імені О.Ф.Засядька, під землею залишилось 203 шахтарі.

1 лютого 2017 року

Незважаючи на запровадження «режиму тиші», противник продовжив обстріли опорних пунктів ЗСУ в районі н.п. Авдіївка, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21М та важкого озброєння.

04.30–06.10 — група противника до 10 осіб за артилерійської підтримки провела штурмові дії втраченої позиції. Напад противника відбито.

07.05–12.00 — підрозділ противника чисельністю до 30 осіб за артилерійської підтримки проводив штурмові дії опорних пунктів ЗСУ.

18.40-19.45 — підрозділ противника чисельністю до 20 осіб вкотре спробував штурмувати опорний пункт бригади та, зазнавши чисельних втрат, відступили на вихідні позиції.

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Близько опівночі — окупанти здійснили обстріли опорних пунктів сил АТО та населеного пункту Авдіївка з реактивних систем залпового вогню БМ-21М «Град», 152 та 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів, стрілецької зброї.

У ході ведення бойових дій підрозділи 72 омбр утримали займані позиції та частково покращили своє тактичне положення. Але обстановка продовжує залишатися складною, противник не припиняє обстріли наших позицій.

2 лютого 2017 року

Противник не дотримувався «режиму тиші», продовжив обстріли опорних пунктів ЗСУ в районі н.п. Авдіївка та по житлових кварталах міста, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21М та важкого озброєння.

У період з 00.30 до 23.55 окупанти обстрілювали позиції сил АТО по всій лінії зіткнення із реактивних систем залпового вогню БМ-21М «Град», 152 та 122-мм артилерії, танків, БМП, 120 та 82-мм мінометів, стрілецької зброї.

З 07.05 з інтервалом дві години російсько-терористичні війська піддавали обстрілам опорні пункти ЗСУ та населені пункти зі забороненої Мінським домовленостями зброї. Зокрема, на Донецькому напрямку відбулося 27 обстрілів, кожний з яких тривав від 10 хвилин до півтори години.

Підрозділи ЗС України вели вогонь у відповідь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штурмових дій противник протягом доби не здійснював.

3 лютого 2017 року

Станом на ранок, 03 лютого, обстановка продовжує залишатися складною, противник не припиняє обстріли наших позицій.

Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.