Бойовики не пропустили вантажівки з гуманітарною допомогою для жителів окупованих територій - ДПСУ

10:37, 04 лютого 2017
Війна
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 Терористи повернули вантажівки з 26 тоннами гуманітарної допомоги для жителів тимчасово окупованих територій Донецької області.

vchasnoua.com

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, нещодавно в КПВВ «Майорське» було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації «Людина в біді».

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Організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн. Однак учора вдень незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску.

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Теги: #ДПСУ#гуманітарна допомога