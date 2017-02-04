Бойовики не пропустили вантажівки з гуманітарною допомогою для жителів окупованих територій - ДПСУ
10:37, 04 лютого 2017Війна
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Терористи повернули вантажівки з 26 тоннами гуманітарної допомоги для жителів тимчасово окупованих територій Донецької області.
Організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн / vchasnoua.com
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, нещодавно в КПВВ «Майорське» було оформлено 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації «Людина в біді».
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Організація направляла жителям неконтрольованої території гігієнічні набори загальною вагою майже 26 тонн. Однак учора вдень незаконні збройні формування повернули вантажівки з гуманітарним вантажем без пояснення причини не пропуску.
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