Лікарі зберегли зір пораненому в Авдіївці британському фотокореспонденту

Про це міністр інфраструктури Юрій Стець написав у Facebook.

«Лікарям вдалося зберегти зір, він бачить на обидва ока. Якщо все буде нормально, через 7 днів його можуть виписати з лікарні. Подальше відновлення зору залежатиме від якісної реабілітації. Велика подяка лікарям з Дніпра», - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, британський фотограф Нанн зазнав поранень 2 лютого під час обстрілу окупантами Авдіївки. Із травмою лівого ока його евакуювали до 66-го військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова міста Дніпро. Після необхідних обстежень його було переведено до спеціалізованої офтальмологічної лікарні. За підсумками обстеження лікарі-офтальмологи встановили, що в результаті осколкового поранення пацієнт отримав множинні ураження обох очей. Після консультацій з головним офтальмологом Збройних сил України було ухвалено рішення про термінове операційне втручання.