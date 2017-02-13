"Маховик брехні": в ІС назвали причину заяви Слідкому Росії про "застосування" ЗСУ "Точки-У" на Донбасі

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Читайте такожВипробування нової української ракети: військовий експерт розкрив місце запуску та подробиці події

"Російське керівництво й не подумало зупинити розкручуваний ним маховик брехні. Сьогодні, 13.02.2017 р., вже й такий ідеологічний і каральний інструмент путінської диктатури, як Слідчий комітет Росії, заявив про те, що має (цитата) "неспростовні докази застосування Збройними силами України зброї масового ураження – тактичних ракетних комплексів "Точка-У", - йдеться у його повідомленні.

За словами Тимчука, Москва подібними "ракетними провокаціями" намагається щосили очорнити Україну, звинуватити ЗСУ у військових злочинах і так відбілити себе й виправдати свої дії на Донбасі, списавши все на "розв'язану київською хунтою громадянську війну в Україні".

Раніше 13 лютого в Слідчому комітеті РФ заявили, що Україна використала ракетний комплекс «Точка-У» для відбиття російського нападу.