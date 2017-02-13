Слідкому РФ ввижаються ракетні комплекси "Точка-У": Україна їх "використала" для відбиття російського нападу

Про це йдеться в заяві відомства.

«Слідчими СК Росії процесуально закріплені докази застосування українськими військовими ракетних комплексів «Точка-У» по населених пунктах Луганської області: в місті Луганську, в селах Новосвітлівка і Тернове, в Краснодонському районі, у місті Ровеньки, в селищі Ювілейному міста Луганська», - стверджується в повідомленні.

При цьому не повідомляється, коли ЗСУ нібито використовували такий вид зброї.

Заявляється, що Слідчим комітетом РФ у тісній взаємодії з оперативними службами триває робота з встановленняю всіх осіб, причетних до вчинення «злочинів» незалежно від періоду їх здійснення.

«Застосування такого озброєння невибіркової дії попутно тягне за собою втрати і поранення мирних жителів, а також надмірне пошкодження цивільних об'єктів. Українські військовослужбовці діяли на порушення Мінських угод, а також положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Женева, 1949) і Додаткового протоколу II до неї», - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Національної гвардії України Миколи Балана і ряду інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року ГПУ повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах. Всі 18 підозрюваних оголошено в розшук, готується клопотання до суду про їх затримання.