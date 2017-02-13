Бойовики під час навчань обстрілювали з артилерії підконтрольні їм території – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

«За оперативними даними групи ІС, не дивлячись на задеклароване російським командуванням «2 АК ЛНР» рішення про припинення з 9 лютого ц. р. вогню, противник продовжував наносити артилерійські удари, як по позиціях Збройних Сил України, так і по цивільних об'єктах», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі населених пунктів Новоолександрівка, Троїцьке, Луганське, Зайцево, Верхнеторецке і Водяне всього було зафіксовано близько 200 обстрілів (близько 2,5 тис. мін і снарядів).

Одночасно противник продовжує збройні провокації: намагаючись залякати місцеве населення на окупованих територіях і сформувати у нього образ ворога в особі ЗС України.

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З цією метою артилерійськими підрозділами 4-ї (Алчевськ) і 7-ї (Брянка) «окремих мотострілкових бригад» російсько-терористичних військ, а також «окремої артилерійської бригади 2-го АК ЛНР» (Кришталевий) наносилися удари по населених пунктах на тимчасово окупованих територіях: Ірміно, Первомайськ, Жовте, Слов'яносербськ та Суходіл.

Обстріли населених пунктів на території, контрольованій самими окупантами, здійснювалися під час проведення навчань артилерійських підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, на Донбасі російські пропагандисти готують постановочні сюжети про дотримання бойовиками режиму "тиші".