Бойовики обстріляли КП "Майорськ" із крупнокаліберних кулеметів
11:37, 25 лютого 2017Війна
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З початку року зафіксовано вже 17 ворожих атак на дорожні коридори.
В результаті обстрілу постраждали серед цивільних і військовослужбовців немає / Фото УНІАН
Бойовики учора обстріляли дорожні коридори через лінію розмежування у напрямку позицій контрольного посту «Майорськ».
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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Під час обстрілів терористи використовували стрілецьку зброю та крупнокаліберні кулемети.
Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Також у Держприкордонслужбі повідомили, що з початку року зафіксовано вже 17 ворожих атак на дорожні коридори.
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