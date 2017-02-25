Бойовики обстріляли КП "Майорськ" із крупнокаліберних кулеметів

11:37, 25 лютого 2017
Війна
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З початку року зафіксовано вже 17 ворожих атак на дорожні коридори.

в результаті обстрілу постраждали серед цивільних і військовослужбовців немає / Фото УНІАН

Бойовики учора обстріляли дорожні коридори через лінію розмежування у напрямку позицій контрольного посту «Майорськ». 

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Під час обстрілів терористи використовували стрілецьку зброю та крупнокаліберні кулемети. 

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілу постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що з початку року зафіксовано вже 17 ворожих атак на дорожні коридори.

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