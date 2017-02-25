Російська сторона в СЦКК не надала гарантій припинення вогню для ремонту ЛЕП біля Авдіївки

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню в районі поривів ЛЕП біля Авдіївки. Сподіваємось отримати гарантії на завтра і зранку електромонтажники готові вийти на відновлення ЛЕП», - підкреслив Жебрівський, зазначивши, що станом на сьогодні виявлено два місця пошкоджень лінії електропередач.

Зараз, за словами Жебрівського, на потужних електрогенераторах працюють лікарня, відділення «Укртелекому» та інші служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Поліція працює в посиленому режимі і забезпечує правопорядок у місті.

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Також, додав він, завтра зранку планується запустити від потужного генератора насосну станцію і подати жителям воду у помешкання. «Авдіївський коксохім від своїх батарей підтримує належне тепло в тепломережах міста», - запевнив він.

Крім того, Жебрівський повідомив, що направлено звернення до «Київстару», щоб на час, поки відсутнє електропостачання в Авдіївці, вони підключили свої передавачі у місті до електрогенераторів і забезпечили належну роботу мережі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли сталося пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.