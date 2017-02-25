Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші для проведення ремонтних робіт на Донбасі

Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Відбулася позапланова відеоконференція Тристоронньої контактної групи з участю представників СММ ОБСЄ, СЦКК і запрошенням представників ОРДЛО», - написала вона.

Як повідомила Оліфер, Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші для проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції, через пошкодження якої тисячі людей залишилися без води.

Також, за її даними, «Тристороння контактна група закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля СММ ОБСЄ і захопленням безпілотника СММ ОБСЄ».

«Тристороння контактна група підтвердила зобов'язання, взяті на себе під час засідання 15 лютого 2017 року в Мінську», - додала Оліфер.

Як відомо, раніше бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачам ОБСЄ і захопили безпілотник СММ.