Блокадники відновлюють роботу редуту на залізничній гілці Ясинувата-Костянтинівка

Штаб блокади торгівлі з окупантами заявляє про відновлення роботи редуту на залізничній гілці Ясинувата-Костянтинівка для контролю за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони щодо тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції.

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Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці Штабу блокади у Facebook.

"Штаб блокади повідомляє про відновлення роботи редуту «16 добровольчого батальйону» по трасі Ясинувата-Костянтинівка. Редут контролюватиме виконання рішення РНБО про повну блокаду. Редут розташований на тій же ділянці, де й попередній, але на кілька кілометрів ближче до Костянтинівки", - повідомляється у заяві.

Також у «штабі» додали, що «ефективний український контроль над цією ділянкою залізничної дороги відновлено».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня поліція затримала 45 учасників торговельної блокади на станції Кривий Торець, які називали себе представниками редуту «16 добровольчого батальйону». Пізніше їх відпустили.

РНБО на засіданні сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Пізніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що усі вантажні перевезення до лінії розмежування в зоні АТО перекрито.

Крім того, РНБО доручила МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ вжити додаткових заходів з посилення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам.