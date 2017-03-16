Росія видає Україні колишніх найманців "ДНР" і "ЛНР": вони скаржаться на РФ - ЗМІ

Колишні найманці, які воювали на Донбасі, поскаржилися Громадській палаті РФ на байдужість російської влади до їхньої долі.

Екс-найманці, які називають себе "ветеранами Новоросії", заявили, що прокуратура РФ видає терористів на запит українських колег, російські суди депортують їх за порушення міграційного законодавства, а "влада" самопроголошених республік не відстоює інтереси "своїх громадян", передає Коммерсант.

У Громадській палаті РФ пообіцяли допомогти, але додали, що очікування найманців від Росії "завищені". Про проблеми найманців розповіла голова Спілки політемігрантів й політв'язнів України Шеслер Лариса. "Росія в 1993 році підписала конвенцію про правову допомогу, яка передбачає видачу людей, обвинувачених у злочинах в інших колишніх радянських республіках. Це рішення виявилося фатальним у 2017 році для громадян України, які вирушили воювати на стороні "ДНР" і "ЛНР", - заявила вона.

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Шеслер обурило, що російська прокуратура "часто йде на поводу у прокуратури України" й намагається видати таких людей за запитами сусідньої держави. "Ми буквально виривали людей, забирали їх з поїзда на Київ",— поскаржилася вона.

"В Росії практично неможливо отримати статус біженця,— зазначила Шеслер.— А зараз суди почали відмовляти у продовженні тимчасового притулку. Їм кажуть, що на Донбасі війна закінчилася, можна їхати назад".

"Російські суди порушують російське законодавство,— поскаржилася представник так званого Союзу добровольців Донбасу Марія Коледа.— Вони не дають часу на оскарження рішення про депортацію, одразу висилають".

Раніше в мережі був опублікований список понад 3 тис. російських військових і найманців, загиблих на Донбасі.