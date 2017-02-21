"Вантаж-200": опубліковано список з понад 3 тисяч бойовиків й найманців з РФ, загиблих на Донбасі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє група "Вантаж-200" з України в Росію".

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"Тепер ви сміливо можете взяти до себе на сторінки посилання на списки вантажів-200 з України в Росію. Зробити подарунки ватним друзям і родичам. Нехай дивляться і роблять висновки, нехай перевіряють у своїх регіонах. Ці списки будуть оновлюватися по мірі необхідності", - йдеться у повідомленні.

Скачати повний список можна за посиланням.

Раніше Міністерство оборони Росії повідомило про загибель чотирьох російських військовослужбовців під сирійським Хомсом 16 лютого. Як з'ясували ЗМІ, один з них у 2014 році воював на Донбасі.