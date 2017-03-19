Під Мар'їнкою бойовики використовують тактику розбійних набігів - штаб

Бойовики обстрілюють будинки мирних жителів зі своїх позицій поблизу Мар'їнки. Командування ЗСУ передбачає, що в цій точці пройшла ротація серед терористів, тому що змінилася тактика. Про це повідомив Павло Камышанов, старший на позиції ВСУ в районі Мар'їнки, передає прес-служба штабу АТО в Facebook.

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"Останнім часом вони (бойовики - ред.) частіше проводять розбійні набіги: на прямий обстріл виходить БМП і відкриває вогонь, а коли вона відстрілялася, починають працювати кулемети або зенітка. Потім БМП переїжджає на нову позицію і відкриває вогонь, а кулемети тимчасово замовкають. В кінці ще й з мінометів по нас кілька разів кинуть. Все це "вистава" триває недовго, тому зреагувати не завжди вдається", - повідомляє Камышанов.

Він також зазначає, що такі обстріли істотної шкоди ВСУ не заподіюють, але цивільним "іноді дістається".