Волонтери відтворили хронологію учорашніх жорстких боїв під Маріуполем (відео)

20 березня російські окупаційні війська розпочали провокаційні обстріли з артилерії в напрямку населеного пункту Водяне, що під Маріуполем. Вогонь противника одночасно вівся по декількох позиціях підрозділів морської піхоти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив центр волонтерів "People's Project".

Прикриваючись вогнем артилерії, противник силами до посиленого взводу розпочав наступальні дії. В результаті терористи отримали гідну відсіч та відступили, а українські захисники висунулися вперед.

"Підвищення активності бойовиків традиційно можна пов’язати із так званим "гуманітарним конвоєм", який Росія відправила на окуповані території буквально минулого тижня. За ці лічені дні, очевидно, терористи вже встигли розвантажити боєприпаси та доставити їх у місця розташування артилерійських батарей", - йдеться у повідомленні волонтерів.

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Близько 13:00 волонтер People’s Project Серж Марко повідомив, що від самого ранку під Маріуполем почався важкий бій з окупантами. Українські захисники повністю знищили ворожий опорний пункт разом із терористами.

Проте ворог посилював артобстріл й переніс вогонь на вже колишні власні позиції. У зону бою сунули ворожі танки.

О 14:55 прес-центр штабу АТО підтвердив, що позиції українських військ у районі населеного пункту Водяне, на Маріупольському напрямку, були обстріляні окупантами із застосуванням РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм та 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів.

Також було опубліковано відео ворожого обстрілу "Градами" населеного пункту Водяне:

О 16:06 прес-центр штабу АТО повідомив про загибель двох військовослужбовців і ще сім поранених.

О 16:39 прес-центр штабу АТО повідомив деталі того, що відбулося зранку: о 9:30 у районі населеного пункту Водяне дві групи ворога у кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позицій. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас підрозділ ЗСУ висунувся вперед.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що у бою під Водяним противник зазнав значних втрат: 8 бойовиків ліквідовано, ще 16 поранені.