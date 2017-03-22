ІС: у "ЛНР" розгорівся конфлікт між "козаками" і "міліцією" - не поділили медикаменти

У «ЛНР» фіксується конфлікт між керівництвом «народної міліції ЛНР» і представниками отамана «Всевеликого війська Донського» (РФ).

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, інцидент виник при спробі керівництва «міліції» вилучити медикаменти, завезені з території Росії для формування запасів (складів) для російських «козаків» з «козацької національної гвардії», перекидання яких здійснюється на Донбас з території Ростовської області (РФ).

Після відмови передати медикаменти, представники керівництва «народної міліції ЛНР» погрожували розправою російським «козакам». Останні доповіли про конфлікт отаману «Всевеликого війська Донського» Н.Козіцину, після чого передали слова Козіцина: «ви туди нічого не клали, не вам і брати».

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня постановою Печерського районного суду Києва було задоволено клопотання Головної військової прокуратури ГПУ щодо здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні проти ватажка незаконного збройного підрозділу "Всевелике військо Донське" терористичної організації "ЛНР" Козіцина.

Микола Козіцин викликається у військову прокуратуру ГПУ на 9.00 29 березня для відкриття кримінальної справи.