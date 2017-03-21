Військова прокуратура викликає терориста Козіцина для відкриття кримінальної справи
Микола Козіцин викликається до прокуратури на 9.00 29 березня.
Ватажка незаконного збройного формування "Всевелике військо Донське", громадянина РФ Миколу Козіцина викликають до Головної військової прокуратури ГПУ.
Відповідна повістка опублікована в «Урядовому кур’єрі».
Як зазначається у повістці, Козіцин викликається до прокуратури на 9.00 29 березня «для відкриття матеріалів кримінального провадження».
Як повідомляв УНІАН, 7 березня ухвалою Печерського районного суду Києва було задоволено клопотання Головної військової прокуратури ГПУ щодо здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні проти ватажка незаконного збройного підрозділу "Всевелике військо Донське" терористичної організації "ЛНР" Козіцина.
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За даними слідства, Козіцин у квітні 2014 року на території РФ утворив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа громадян Росії та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції.
Крім того, за даними ГПУ, Козіцин організовував розбійні напади на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з числа місцевих жителів з метою заволодіння їх майном. Також Козіцин обвинувачується у незаконному позбавленні волі та утриманні в нелюдських умовах, побитті, знущанні, катуванні полонених, у тому числі вагітних жінок.