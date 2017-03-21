Військова прокуратура викликає терориста Козіцина для відкриття кримінальної справи

Ватажка незаконного збройного формування "Всевелике військо Донське", громадянина РФ Миколу Козіцина викликають до Головної військової прокуратури ГПУ.

Відповідна повістка опублікована в «Урядовому кур’єрі».

Як зазначається у повістці, Козіцин викликається до прокуратури на 9.00 29 березня «для відкриття матеріалів кримінального провадження».

Як повідомляв УНІАН, 7 березня ухвалою Печерського районного суду Києва було задоволено клопотання Головної військової прокуратури ГПУ щодо здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні проти ватажка незаконного збройного підрозділу "Всевелике військо Донське" терористичної організації "ЛНР" Козіцина.

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За даними слідства, Козіцин у квітні 2014 року на території РФ утворив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа громадян Росії та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції.

Крім того, за даними ГПУ, Козіцин організовував розбійні напади на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з числа місцевих жителів з метою заволодіння їх майном. Також Козіцин обвинувачується у незаконному позбавленні волі та утриманні в нелюдських умовах, побитті, знущанні, катуванні полонених, у тому числі вагітних жінок.