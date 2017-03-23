Плотницький отримав з Кремля дозвіл на грабіж "віджатих" підприємств – ІС

Влада «ЛНР» отримали дозвіл блокувати вивіз продукції з «націоналізованих» підприємств без сплати податків до бюджету «ЛНР».

За оперативними даними групи ІС, керівництво «ЛНР» вживає заходів до наповнення бюджету республіки» за рахунок податків з «націоналізованих підприємств.

«З цього приводу керівництво «ЛНР» через російських «кураторів» звернулося в АП РФ та отримало дозвіл на блокування вивезення продукції з «націоналізованих» підприємств без сплати податків до бюджету «ЛНР», – повідомили в «ІС».

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Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій. За їх словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.

1 березня бойовики заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі.