У Донецьку обстріляли з гранатомета будівлю "міноборони ДНР" - РосЗМІ
12:17, 24 березня 2017Війна
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Ймовірно, стріляли з РПГ.
Терористи «ДНР» поки не озвучують більш детальну інформацію / Ресурс бойовиків
Одна з будівель у Донецьку, яку бойовики відносять до так званого «міноборони ДНР», була пошкоджена пострілом з гранатомета.
Про це повідомило «РИА Новости» джерело в «парламенті ДНР».
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"За тією інформацією, яка є зараз, сьогодні вранці невідомі вистрілили, імовірно, з РПГ по четвертому поверху одного з будинків нашого оборонного відомства. На даний момент це вся інформація, і зараз вона перевіряється", – повідомив представник бойовиків.
Водночас, за інформацією іншого російського сайту life.ru, терористи «ДНР» проводили військові навчання в Донецьку, які були сприйняті як атака диверсантів.
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