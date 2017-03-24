У Донецьку обстріляли з гранатомета будівлю "міноборони ДНР" - РосЗМІ

12:17, 24 березня 2017
Війна
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Ймовірно, стріляли з РПГ.

Терористи

Одна з будівель у Донецьку, яку бойовики відносять до так званого «міноборони ДНР», була пошкоджена пострілом з гранатомета.

Про це повідомило «РИА Новости» джерело в «парламенті ДНР».

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"За тією інформацією, яка є зараз, сьогодні вранці невідомі вистрілили, імовірно, з РПГ по четвертому поверху одного з будинків нашого оборонного відомства. На даний момент це вся інформація, і зараз вона перевіряється", – повідомив представник бойовиків.

Водночас, за інформацією іншого російського сайту life.ruтерористи «ДНР» проводили військові навчання в Донецьку, які були сприйняті як атака диверсантів.

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Теги: #обстріл#ДНР#Донецьк