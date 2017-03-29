Доба в АТО: найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького, поранені троє військових

Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, але контрольованою ЗСУ. За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького, захисників яких ворог накривав вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм. По опорних пунктах в районі Кам’янки, Кримського та Луганського противник застосовував міномети калібру 120мм. Позиції поблизу Опитного обстрілював з мінометів калібру 82мм", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Авдіївки, Пісків, Невельського та Опитного. По позиціях в районі Луганського та Кримського противник вів вогонь з озброєння БМП.

За інформацією прес-центру АТО, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 82мм російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти в районі Тарамчука та Красногорівки.

По захисниках Водяного, Павлополя, Лебединського та Красногорівки противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поруч Широкиного застосував зенітну установку ЗУ-23-2. У районі Гнутового та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Новозванівки російсько-терористичні підрозділи били з великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120мм та 82мм. По позиціях поблизу Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Аби подавити вогневу активність ворога сили АТО відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу поранено трьох українських військовослужбовців", - підсумували у штабі.