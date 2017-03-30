Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі збільшилась на 60% - ОБСЄ

Минулого тижня кількість порушень режиму припинення вогню в районі проведення АТО на Донбасі збільшилась на 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Минулого тижня СММ зафіксувала шістдесятивідсоткове збільшення кількості порушень режиму припинення вогню», - сказав він.

Читайте такожЗа добу на Донеччині через необережне поводження з боєприпасами загинули троє цивільних – Міноборони

«Якщо подивитись на зафіксовану СММ кількість вибухів, спричинених вогнем від застосування мінометів, артилерії, а також реактивних систем залпового вогню, статистика насторожує ще більше. Минулого тижня СММ зафіксувала принаймні 3930 вибухів від вогню із застосуванням реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Позаминулого тижня ця цифра становила 1595, що нам дає збільшення на 145%», - додав Хуг.

Як відомо, місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад тисячу вибухів на Донбасі.