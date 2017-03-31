Фронтові друзі: військові журналісти показали зворушливе відео захисників наших менших у зоні АТО

Військові журналісти показали менших помічників наших військових в зоні АТО – фронтових псів та котів. Відео опублікували на YouTube-каналі Військового телебачення України.

Кореспонденти зазначають, що тварини в АТО добрі та ласкаві. На відео можна побачити, як брати наші менші весело граються, в той же час гордо демонструючи нашивки із назвами місць «бойової слави».