На Донбасі невідомий влаштував стрілянину поблизу спостерігачів ОБСЄ

На Донеччині біля Саханки озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, йдеться в повідомленні організації на своєму сайті.

2 квітня патруль місії, що складався з шести людей і двох бронемашин, перебував на відстані 50 метрів від вулиці Центральна підконтрольної угрупованню "ДНР" Саханки, на стоянці нежитлової будівлі.

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"Близько 13:00 автомобіль (Lada з українськими номерними знаками) з трьома чоловіками в одязі військового типу зменшила швидкість перед нежитловою будівлею, за 50 метрів від спостерігачів. Потім водій відкрив вікно, всі пасажири почали викрикувати голосно, російською мовою, образи. Водій тоді взяв автомат (АК-47)… через відкрите вікно, прицілився в повітря, і двічі вистрілив, без зупинки автомобіля", – йдеться у повідомленні.

Спостерігачам вдалося залишити місце інциденту, але згодом той же автомобіль вони зафіксували у населеному пункті Безіменне.