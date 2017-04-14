Три роки АТО: мільйони переселенців, тисячі постраждалих та незламність українських бійців (відео)

Сьогодні, 14 квітня, виповнюється рівно три роки з початку антитерористичної операції на сході України.

Три роки минуло, як бойовики захопили перші міста українського Донбасу - Слов'янськ, Краматорськ і Дружковку - і відразу на меріях і міліцейських відділках вивісили російські триколори.

За цей час, лише за офіційними даними, загинули понад 9 тисяч осіб. За підрахунками ООН, від російської агресії на Донбасі постраждали 33 тисячі чоловік. Близько 2 мільйонів людей покинули свої будинки

За три роки АТО загинули 2,5 тисячі українських військових і більше 7 тисяч. Лише у цьому році на Сході загинули 69 військових.

Неодноразово повідомлялось, що на Донбасі помічали російських військових та техніку, а бойовики повсякчас порушують домовленості про припинення вогню та встановлення «режиму тиші».

За ці три роки і США, і ЄС закликали Росію вплинути на підконтрольних бойовиків на Донбасі.