Розвідка розповіла про спроби бойовиків захопити ділянки "сірої зони" на Слов'янському напрямку

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На Слов'янському напрямку противник намагається розширити контрольовану територію шляхом захоплення окремих ділянок так званої "сірої зони", - йдеться у повідомленні.

Розвідка встановила, що в районі Новолуганського підрозділу 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК проводять роботи з інженерного обладнання нових позицій.

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Триває заміна підрозділів окупантів на передових позиціях Слов'янського і Донецького напрямків, а також посилення снайперськими групами. Проведені планові ротації підрозділів у районах наступних населених пунктів: Нижнє Лозове – 7 окремої мотострілкової бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ; Широка Балка – 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ; Авдіївка – 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК.

14-15 травня з Росії до полігону "Успенський" переміщені снайперські підрозділи ЗС РФ.