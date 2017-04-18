Доба в АТО: бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках, одного військового поранено

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, за минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Приморський напрямок. Вогнем мінометів калібру 120-мм та озброєння БМП ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермалика противник обстрілював з 82-міліметрових мінометів, а в районі Мар`їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив з озброєння БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювали наших воїнів поблизу Широкиного, Талаківки та Павлополя. У районі Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.

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На Донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі Шахти «Бутівка». З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам’янки.

На Луганському напрямку, по позиціях поблизу Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82-мм та автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах у районі Новоолександрівки.

За минулу добу один український воїн отримав поранення.