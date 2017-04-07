В ОБСЄ розповіли про систематичне перешкоджання бойовиками роботі місії на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє про перешкоджання роботі місії з боку бойовиків на Донбасі, зокрема, незаконні збройні формування систематично обмежують свободу пересування спостерігачів та обстрілюють безпілотники СММ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг повідомив на брифінгу в Києві.

«Сторони, зокрема ті, кому належить фактичний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей, часто відмовляються дозволяти робити нам нашу роботу, вони перешкоджають нашій роботі з моніторингу, вони власне підривають нашу здатність верифікувати виконання досягнутих домовленостей, тим самим вони відмовляють собі відновити довіру, якої їм так бракує», - заявив він.

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За словами Хуга, минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів, 9 разів – у підконтрольних українському уряду районах та 20 разів у районах, що не контролюються урядом.

«У двох випадках на території так званої «ДНР» були здійснені постріли в безпосередній близькості від спостерігачів», - додав Хуг.

Загалом він зазначив, що протягом останніх двох місяців була серія інцидентів, коли стосовно неозброєних цивільних спостерігачів відбувалися насильницькі дії.

«Жорстокі спроби перешкоджання нашій роботі з моніторингу та верифікації робилися і по відношенню до наших безпілотників. Нещодавній інцидент стався лише 2 дні тому на південній околиці Луганська, що контролюється так званою «ЛНР» – наші спостерігачі були змушені розвернути безпілотник після того, як він потрапив під обстріл зі стрілецької зброї», - зауважив Хуг.