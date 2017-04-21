Турчинов показав, як модернізували ЗСУ за останні три роки (відео)

Секретар РНБО Олександр Турчинов оприлюднив ролик, в якому показано модернізацію сектору безпеки і оборони України протягом 2014-2017 років.

У відео йдеться, що оборонний бюджет за три роки зріс майже в 10 разів. Крім того, за цей період підвищено бойовий потенціал військових підрозділів: безпілотних авіаційних комплексів, засобів контрбатарейної боротьби, засобів зв'язку розвідувальної техніки та радіоелектронної боротьби.

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Також було розроблено та вироблено принципово нове озброєння, зокрема, наземні радіолокатори ближньої дії; міномети калібрів 120 мм і 82 мм; автоматизовані комплекси розвідки; автоматичні гранати; протитанкові комплекси.

А повітряні сили ЗСУ отримали: модернізовані літаки МіГ-29, Су-27, Су-25М, Л-39; вертольоти Мі-8, Мі-24; радіолокаційну техніку та засоби зв'язку. Крім того, було розроблено ракетно-реактивне озброєння.