ЄС вимагає притягнути до відповідальності винних у підриві патруля ОБСЄ - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні співчуває з приводу загибелі одного спостерігача СММ ОБСЄ і бажає одужання тим, хто був поранений та вимагає притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться в заяві Високого представника, розповсюдженій у неділю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Наші співчуття родині загиблого, і я бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто отримав поранення в результаті цього інциденту, який повинен бути ретельно розслідуваний. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - заявила вона.

Могеріні повідомила, що вже спілкувалася з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Заньєром, і було домовлено залишатися в тісному контакті.

"Повне виконання Мінських домовленостей залишається основою для сталого рішення, яке поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати важливу роботу ОБСЄ та її Спеціальної Моніторингової місії, якій повинен бути наданий повний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх районах, охоплених конфліктом, з безпекою для спостерігачів, яка має вирішальне значення", - наголосила Високий представник.

Вона також запевнила, що ЄС буде продовжувати надавати підтримку зусиллям по розмінуванню. "Без відповідного та безперешкодного моніторингу Місією, не може бути надійного і перевіреного покращення ситуації у сфері безпеки, що є основою для досягнення подальшого прогресу на політичному шляху мирного процесу", - підкреслила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.