Бойовики обстріляли позиції біля Красногорівки: один військовий загинув, ще четверо поранені

Бойовики обстріляли позиції українських військових неподалік від Красногорівки на Приморському напрямку. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці Facebook.

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За попередньою інформацією штабу АТО, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще четверо захисників отримали поранення.

"Противник вів вогонь з боку населеного пункту Старомихайлівка, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території. Відомо, що на даному напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм та 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Зокрема по позиціях Збройних сил України противник застосував 20 мін калібру 82-мм та 30 мін калібру 120-мм", - повідомили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні один військовий загинув, ще шестеро були поранені.