Загострення у зоні АТО: 47 ворожих обстрілів, один військовий загинув, ще шестеро поранені

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та БТР, гранатометів та стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч Широкиного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по опорних пунктах поблизу населеного пункту Водяне.

Міномети калібру 82-мм противник застосував по позиціях наших військ поруч Березового. Захисників Мар`їнки ворог обстрілював з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а оборонців Красногорівки, Новотроїцького та Павлополя – з гранатометів та стрілецької зброї. Позиції поруч населеного пункту Гнутове противник обстрілював з кулеметів великого калібру, а опорні пункти поблизу Чермалика – зі стрілецької зброї. У районі Мар`їнки діяли ворожі снайпери.

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"На донецькому напрямку, по позиціях поблизу Троїцького противник гатив з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї. Міномети калібру 82-мм, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах поруч Верхньоторецького. По оборонцях Авдіївки противник вів вогонь з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а захисників населеного пункту Піски обстрілював з гранатометів та кулеметів великого калібру", - сказано у повідомленні.

З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по позиціях поруч Майорська та Новгородського. Також під Новгородським діяли ворожі снайпери.

На луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки. Вогнем мінометів калібру 120-мм ворог накривав позиції поруч населеного пункту Попасна, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах у районі Троїцького. Оборонців Новозванівки противник обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а захисників Станиці Луганської – з гранатометів та стрілецької зброї.

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"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", - додали у відомстві.

За даними розвідки штабу АТО, внаслідок адекватної відповіді противнику вогнем, вподовж 25 та 26 квітня знищено 3-х російських найманців, ще 7 бойовиків незаконних збройних формувань поранено.