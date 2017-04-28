Спецслужби РФ намагаються "розгойдати" ситуацію в Маріуполі перед травневими святами - Жебрівський

Представники російських спецслужб на Донбасі намагаються розгойдати ситуацію в Маріуполі напередодні травневих свят, заявляє голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

"Є намагання деяких сил і, в першу чергу, прихованої агентури "рашки" розгойдати ситуацію, в першу чергу, в Маріуполі перед Днем пам'яті загиблих у Другій світовій війні, як кажуть, "за поребриком" День перемоги. Але у нас є адекватна відповідь. І навіть той, хто задумав це зробити, повинен знати, що кара буде невідворотною... У нас в арсеналі достатньо сил, засобів та заходів для припинення всякого розгойдування ситуації", - заявив він, додавши, що на підконтрольній Україні частині Донецької області пануватиме спокій.

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Як повідомлялося, на травневі свята в Києві за участю агентури РФ можливі заворушення і провокації.