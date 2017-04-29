Біля Авдіївки дві ДРГ бойовиків намагалися захопити позиції українських військових (відео)

Бойовики двома групами намагались захопити позиції української армії в районі промзони Авдіївки. Спробі штурму українських опорників передував тригодинний мінометний обстріл, йдеться у сюжеті ТСН.

"Стріляли вони зі всього, що могли", - каже боєць 72-ї бригади з позивним "Кіт". Розрахунок був простий: не дати оборонцям Авдіївки підняти голови, щоб диверсанти без перешкод наблизились до позицій. А потім закидати укриття військових гранатами та штурмувати в ближньому бою. Диверсійна група противника підійшла майже на 30-35 метрів. Військові кажуть, що нападників було близько 80 і вони мали шеврони "Беркут" терористичної організації "ДНР".

Читайте такожБіля Мар'їнки сталося бойове зіткнення українських бійців з ДРГ бойовиків – штаб АТО

"До шостої ранку воювали з диверсійною групою. Довоювалися до того, що диверсійну групу положили на землю. Потім у противника була інша проблема – як витягнути диверсійну групу з наших позицій до себе", - розповів командир підрозділу 72-ї бригади з позивним "Хан". За його словами, щоб забезпечити відступ своєї ДРГ, бойовики почали несамовити гатити з усього, що було в них під рукою. "Спочатку накривали 80-ми мінометами, "Утьос" працював. Але "Утьос" довго у нас не попрацював – ми його погасили дуже швидко. А коли затисли їх тут, то нас уже почали накривати 120-ми мінометами", - розповів командир.

Військові дивуються, що минулося без убитих і поранених, адже одна з потужних мін упала за кілька метрів від позиції. Тож 72-га бригада відбила ворожу атаку без втрат. Про жертви з протилежного боку певної інформації немає.