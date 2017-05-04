Журналіст розповів, як противник на Донбасі закриває дірки у своїх бойових порядках

Російські війська посилили угруповання ППО на низці ділянок фронту на окупованому Донбасі. Зенітно-ракетні комплекси противника намагаються закрити огляд українським розвідувальним безпілотникам у певних місцях дислокації своїх підрозділів, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, це важлива розвідувальна ознака, яка свідчить про перекидання на ці напрямки додаткових підрозділів російської регулярної армії. Також, продовжив Бутусов, це демонстрація стурбованості противника активністю української розвідки із застосуванням БПЛА.

Журналіст зазначив, що застосування зенітних ракет для ураження дешевших порівняльної вартості безпілотників показує, що командування РФ хоче посилити безпеку певних об'єктів.

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"Думаю, що враховуючи величезний некомплект і втрати у піхоті російських окупаційних армійських корпусів в результаті бойових дій, а також спад внаслідок падіння мотивації і деморалізації, противник закриває дірки у своїх бойових порядках розгортанням російських регулярних підрозділів як тактичних резервів та вогневої підтримки", - заявив журналіст.

Він вважає, що таке посилення активності ворога та нові організаційні заходи можуть бути пов'язані зі створенням на кордоні з Донбасом нової 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, яка стала оперативним об'єднанням всього російського угруповання на Донбасі.

А також це може бути пов'язано з розгортанням у складі цієї армії з'єднань постійної готовності, зокрема, знову сформованої 150-ї мотострілецької дивізії, район базування якої безпосередньо на кордоні з Україною (Міллерово) вказує, що вона є найближчим оперативним резервом окупаційних корпусів.

"За планом противника повної боєготовності 150-а дивізія повинна досягти в травні 2017-го", - зазначив Бутусов.