Турчинов: якщо Росія піде в наступ, вторгнення в Україну здійсниться за 2-3 години

У разі, якщо Росія вирішить розширити масштаби збройної агресії проти України, на її вторгнення буде потрібно 2-3 години.

Про це сьогодні під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомила прес-служба РНБО.

"Росія не хоче миру і сприймає постання сильної, демократичної європейської української держави як пряму загрозу виживання путінському режиму. Кремль продовжує готуватися до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, але і іншим державам Центральної і Східної Європи", - сказав Турчинов.

За його словами, указом президента РФ Володимира Путіна з 1 липня цього року збільшено чисельність військовослужбовців російських збройних сил, яка складатиме 1,9 млн. осіб. Також розширено набір до військових навчальних закладів РФ, курсанти яких залучаються до бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Крім того, уздовж державного кордону України вже розгорнуто збройне угруповання ЗС РФ, яке налічує до 50 тис. військовослужбовців без урахування бойовиків 1 та 2 армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також командування ЗС РФ підтримує в постійні готовності для застосування угруповання, розгорнуті на півночі окупованого Криму. Зокрема, на півострові розміщено наступальне озброєння, у тому числі ракети, які можуть нести ядерні бойові частини.

Водночас, як зазначив Турчинов, триває публічно анонсоване збільшення особового складу 1 і 2 корпусів на окупованому Донбасі з 35 до 50 тис. осіб. При цьому здійснюється гучна інформаційна кампанія щодо набору особового складу, яка, на думку експертів, має замаскувати перекидання на Донбас кадрових військових російської армії.

Разом із цим уздовж кордонів з Україною розгортаються три нові дивізії - 3-тя, 144-та та 50-та, що є з’єднанням у складі додатково розгорнутих в останні роки трьох армій - 1-ї Гвардійської танкової, 20-ї та 8-ї загально-військових армій.

"Таке угрупування має виключно наступальний характер", - наголосив Турчинов, додавши, що у разі прийняття Москвою політичного рішення щодо розширення масштабів збройної агресії проти України, 1-й та 2-й АК вестимуть наступальні дії після їх перегрупування та посилення російськими регулярними військами. Російські підрозділи, дислоковані поблизу державного кордону, спроможні протягом 2-3 годин прибути на територію нашої держави та надати допомогу гібридним військам ОРДЛО.