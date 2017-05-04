Міноборони відреагувало на нібито жахливу знахідку у сухпайку для ЗСУ (фото)

Деякі ЗМІ розповсюдили допис колишнього бійця АТО Сергія Туровича, в якому він демонструє на фото нібито знахідку із сухпайка ЗСУ - виявлені у консервах зуби. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

В оборонному відомстві розповіли, що спробували зв'язатися із автором згаданого посту, однак той на звернення не відреагував.

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"Із наявної інформації, а саме фотозображення вмісту консерви, шляхом попереднього аналізу можна зробити висновок, що зображення створено за допомогою графічного редактора", - йдеться у повідомленні. Тому Міноборони робить висновок, що мотив публікації такого посту - навмисне розповсюдження завідомо неправдивих даних з метою дискредитації ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Турович оприлюднив фото сухпайка "Сніданок туриста", на якому у м'ясі чітко видно зуби.