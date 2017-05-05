Окупанти 9 травня хочуть провести автопробіг уздовж лінії фронту на Донбасі – ІС

Окупанти 9 травня планують провести автопробіг вздовж лінії фронту на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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«Ватажки «ДНР» вживають заходів із підготовки до відзначення чергової річниці Дня Перемоги на тимчасово окупованій території. Зокрема, 9 травня заплановано проведення автопробігу вздовж лінії фронту, який буде проведено з метою «підняття бойового духу армії ДНР». У зазначеному заході планується використати близько 60 військових автомобілів, у тому числі російської військової техніки, яка зараз дислокується в Ростовській області», - зазначив Тимчук.