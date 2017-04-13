Через пропаганду жителі "ЛДНР" будуть відчувати себе абсолютно чужими в Україні - журналіст

Якщо у 2014-2015 роках місцеві ЗМІ робили акцент на військові дії і жертви серед мирного населення, то тепер вони пишуть про те, що на непідконтрольних Україні територіях будується "світле майбутнє". Крім ЗМІ використовується зовнішня реклама - з багатьох плакатів і білбордів глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко запевняє, що саме тут "будується справедливе суспільство вільних і рівних людей", йдеться в статті у виданні Новое время.

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Ватажкам самопроголошених республік при безпосередній допомозі Кремля вдалося вибудувати ефективну систему інформаційної обробки населення. В першу чергу наголос робиться на місцеві ЗМІ - тут, крім російських, виходять в ефір місцеві телеканали, газети, з'явилися нові інтернет-видання та радіостанції. Причому жодна з окупаційних ЗМІ не дозволяє собі навіть натяку на критику "уряду".

“Інформація змінює людину і її погляди на життя. Якщо так продовжиться, то дуже скоро жителі "ЛДНР" будуть відчувати себе абсолютно чужими в Україні", - стверджує Андрій Діхтяренко, редактор інтернет-видання Реальна газета, редакція якого знаходиться в Києві і пише про життя на окупованому Донбасі.

Якщо так продовжиться, то дуже скоро жителі "ЛДНР" будуть відчувати себе абсолютно чужими в Україні

Ідеологічна робота ведеться і у всіх школах, де старшокласники проходять курс молодого бійця, а в молодших класах на уроки приходять бойовики, щоб розповісти, як вони воювали за батьківщину". Так, майже у всіх школах пройшов урок про взяття Дебальцевого.

За менш ніж три роки наслідки інформаційної обробки населення вже помітні. Так, згідно з недавнім опитуванням українського відділення міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut, проведеним в окупованій частині Донецької області спільно з аналітичним центром Фабрика думки Донбас, 18% респондентів визначають себе як люди з нової донецькою ідентичністю - громадянин "ДНР".

Місцеві журналісти і різного роду пропагандисти працюють під невсипущим контролем російських кураторів. Щотижня вони отримують оновлені "темники", згідно з якими препарують події в потрібному ключі.

Наприклад, перед "націоналізацією" українських підприємств самопроголошеними республіками пресі рекомендувалося пояснювати, що це позитивно позначиться на місцевій економіці.