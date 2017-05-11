Місія ОБСЄ вчора зафіксувала майже 600 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала майже 600 вибухів у Донецькій та Луганській області.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 10 травня.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 512 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (273 вибухи)", - сказано у звіті.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 40 вибухів)", - йдеться у звіті.