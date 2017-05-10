Місія ОБСЄ продовжує щоденно фіксувати сотні порушень режиму тиші на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що продовжує щоденно фіксувати сотні порушень режиму тиші на Донбасі.

Про це на брифінгу в окупованому Донецьку повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Ми документуємо випадки порушення режиму припинення вогню сотнями, якщо не тисячами, як і раніше на щоденній основі. І більшість з них фіксується в районі Донецька", - сказав він.

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Хуг додав, що триваюче насильство призводить до важких наслідків для цивільного населення з обох сторін лінії зіткнення. Зокрема, як заявляє представник СММ, місія продовжує майже на щоденній основі підтверджувати випадки жертв серед мирного населення. Люди гинуть або отримують травми внаслідок обстрілів або від мін та боєприпасів, що не розірвалися.

Хуг наголосив, що причини продовження бойових дій залишаються незмінними.

За його словами, обидві сторони не бажають розвести сили в тих місцях біля лінії зіткнення, де вони розташовані дуже близько одна від одноїю. Також, додав він, сторони не відводять озброєння з місць, де воно не повинно бути, відповідно до Мінських угод.

Разом з тим перший заступник голови СММ нагадав, що усі вибухові пристрої та міни на Донбасі повинні бути прибрані. Хуг додав, що багато разів закликав сторони виконувати Мінські угоди та діяти відповідно до взятих зобов'язань, але бездіяльність усіх сторін призводить до травмування та загибелі цивільних.