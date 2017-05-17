На Донбасі окупанти з мінометів, танків та гранатометів 43 рази обстріляли військових

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позицій ЗС України. Всього впродовж минулої доби противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

"Приморський напрямок. Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Водяне, Павлополь, Гнутове. Там бойовики ввечері обстрілювали наші позиції традиційно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Біля Широкиного та Водяного бойовики також використовували озброєння БМП. Неподалік Павлополя - міномети калібру 82 мм. Обстрілював противник українських захисників й північніше: в районі Мар'їнки з великокаліберних кулеметів, біля Красногорівки - з 82-мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу", - сказано у повідомленні.

Читайте такожТерористи готують прорив під Павлополем – Міноборони

На донецькому напрямку проросійські бандформування ввечері зосередили свій вогонь в районі Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Одна ворожа міна калібру 120 мм знову влучила у житловий квартал Авдіївки. На щастя, цього разу ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Біля Верхньоторецького противник бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. По українських воїнах поблизу Новолуганського бандити вели вогонь з озброєння БМП. А неподалік селища Травневе били з 120-мм мінометів.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 8 епізодів застосування бойовиками зброї. Тут противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по укріпленнях поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки. Там же подекуди бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. А один з опорних пунктів сил АТО неподалік Малинового був обстріляний ворогом зі стрілецької зброї.

Зазначається, що продовж минулої доби втрат серед військовослужбовців ЗС України не було.

Як повідомляв УНІАН, бойовики зруйнували приватний будинок під час артобстрілу Авдіївки.