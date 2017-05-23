Бойовики з "Градів" обстріляли позиції українських війскових - штаб АТО

У понеділок ввечері, 22 травня, проросійські бойовики значно збільшили вогневу активність на окремих ділянках на лінії зіткнення на Донбасі. Зокрема, вони обстріляли позиції українських військових поблизу Опитного, застосувавши "Град".

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, бойовики випустили з "Граду" півтора десятка ракет по опорних пунктах Збройних сил України.

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Також ускладнилася ситуація у передмістях Авдіївки. Бойовики інтенсивно обстріляли укріплення бійців АТО з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів.

Окрім того, на Приморському напрямку сепаратисти випустили майже три десятки мін калібру 120 мм по позиціях військових поблизу Павлополя.