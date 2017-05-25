Застілля командирів "ДНР" з інструкторами з РФ закінчилася "биттям пик і черепів" – ІС
11:55, 25 травня 2017Війна
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За словами інсайда, в окремі моменти використовувалися навіть підручні предмети.
Верх над інструкторами взяли місцеві «фронтові командири» / фото Pietro Izzo via Flickr
В окупованій частині Донеччини місцеві бойовики вступили в конфлікт з російськими військовими інструкторами.
За даними джерел групи «Інформаційний спротив» на окупованих територіях, «інструкторсько-методичне заняття на одному з навчальних центрів 1-го АК, яке влаштували для «фронтових командирів» російські інструктори, закінчилося спочатку бурхливою вечірньою п'янкою, а потім биттям пик і черепів».
«За словами інсайда, в окремі моменти використовувалися навіть підручні предмети. Верх над здичавілими інструкторами взяли місцеві «фронтові командири», які спочатку поставилися до повчань з прохолодою, а потім задушили своєю переважаючою чисельністю «інструкторів», - повідомило джерело ІС.
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