Застілля командирів "ДНР" з інструкторами з РФ закінчилася "биттям пик і черепів" – ІС

В окупованій частині Донеччини місцеві бойовики вступили в конфлікт з російськими військовими інструкторами.

За даними джерел групи «Інформаційний спротив» на окупованих територіях, «інструкторсько-методичне заняття на одному з навчальних центрів 1-го АК, яке влаштували для «фронтових командирів» російські інструктори, закінчилося спочатку бурхливою вечірньою п'янкою, а потім биттям пик і черепів».

«За словами інсайда, в окремі моменти використовувалися навіть підручні предмети. Верх над здичавілими інструкторами взяли місцеві «фронтові командири», які спочатку поставилися до повчань з прохолодою, а потім задушили своєю переважаючою чисельністю «інструкторів», - повідомило джерело ІС.