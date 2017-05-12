Російські офіцери на Донбасі намагаються потрапити до підрозділів у Сирії – розвідка

Російські офіцери, які воюють на Донбасі, намагаються потрапити до підрозділів у Сирії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідка заявляє, що фіксується погіршення морально-психологічного стану офіцерів російських окупаційних військ, що пов’язано із невдоволенням умовами проходження служби, рівнем і своєчасністю виплати грошового забезпечення та наростаючими протиріччями між кадровими російськими військовими та особовим складом підрозділів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ з числа місцевого населення.

Читайте такожБойовики направили на передову задіяну 9 травня на "парадах" військову техніку - розвідка

«У таких умовах російські офіцери здійснюють пошук зв’язків для переведення до інших з’єднань і військових частин ЗС РФ, самовільно залишають місця проходження служби та вчиняють самогубства, зокрема офіцери з’єднань і частин 1 АК ЗС РФ намагаються уникнути подальшого проходження служби на тимчасово окупованих територіях України шляхом переведення до підрозділів, які направляються для участі у бойових діях на території Сирії та формуються в рамках розгортання 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Також розвідники повідомляють, що командир взводу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК самовільно залишив військову частину зі зброєю.